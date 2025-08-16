Jannik Sinner ha battuto Térence Atmane e si è qualificato per la finale del Masters 1000 di Cincinnati

Jannik Sinner ha battuto il tennista francese Térence Atmane per 2 set a 0 (7-6, 6-2) si è qualificato per la finale del Masters 1000 di Cincinnati, un importante torneo di tennis che si sta giocando negli Stati Uniti. Anche se in questo torneo Atmane ha dimostrato di essere un tennista molto talentuoso, la vittoria di Sinner era ampiamente pronosticata. I due sono infatti separati da 135 posizioni nella classifica mondiale del tennis maschile, e Sinner viene da un periodo recente di grande forma: a luglio ha vinto Wimbledon, il torneo di tennis più prestigioso al mondo.

Per Sinner è l’ottava finale in un torneo Masters 1000, i più importanti del tennis professionistico dopo i quattro del Grande Slam: fin qui ne vinte quattro e ne ha perse tre.

In finale giocherà contro il vincitore dell’altra semifinale, quella tra il suo grande rivale, lo spagnolo Carlos Alcaraz, e il russo Alexander Zverev, un giocatore contro cui non perde dal 2023. Sinner è il tennista numero 1 al mondo e a Cincinnati è campione in carica, avendo vinto il torneo nel 2024.