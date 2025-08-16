NewsletterPodcast
È in corso da oltre 24 ore un grosso incendio in provincia di Grosseto

Una foto dell'incendio pubblicata dal Coordinamento Regionale Volontariato Antincendi Boschivi della Toscana
Da più di 24 ore è in corso un grosso incendio sulle colline attorno al comune toscano di Roccalbegna, in provincia di Grosseto.

È divampato nel pomeriggio di ferragosto e ha bruciato circa 500 ettari tra terreni, boschi e pascoli, secondo le stime diffuse dal sindaco Massimo Galli. Le operazioni per il contenimento sono cominciate ieri pomeriggio, sono proseguite tutta la notte e sono ancora in corso. Sono rese complicate anche dai venti, che continuano a essere forti.

Si sta cercando soprattutto di evitare che le fiamme raggiungano poderi, abitazioni e aziende agricole nella zona. I proprietari di alcuni agriturismi hanno raccontato al Corriere Fiorentino di essere rimasti senza acqua e luce, e le fiamme si sono avvicinate al punto che diversi turisti hanno deciso di andarsene.

