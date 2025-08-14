A Ferragosto è previsto il “bollino rosso” per il caldo in 16 città italiane

Per il giorno di Ferragosto il ministero della Salute ha previsto 16 “bollini rossi” su altrettante grandi città italiane: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

In totale il ministero monitora i rischi del caldo per la salute in 27 città. “Bollino rosso” è come viene informalmente chiamato il più alto livello di rischio, con cui il ministero segnala quelle condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute non solo per le persone più vulnerabili, come anziani, bambini molto piccoli e malati cronici, ma anche per le persone sane. A Roma sono previsti 35 °C di massima, a Milano 34, a Firenze 38, a Bologna 36 e a Torino 35.



(Grafico di onData)

L’Italia e l’Europa sono attualmente interessate da un’ondata di calore dovuta a un anticiclone subtropicale, cioè a un’area atmosferica di alta pressione proveniente dall’Africa che mantiene il meteo mediamente stabile, cioè impedisce le precipitazioni. Durerà almeno fino al 17-18 agosto.

