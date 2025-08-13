Molti dei titoli sulle prime pagine di oggi sono dedicati a due questioni che hanno a che fare con Milano: il caso dei quattro ragazzini accusati di aver investito una donna con un’auto rubata, e nuove informazioni sulle inchieste sull’urbanistica. Tra le notizie di esteri si parla ancora delle reazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e dei paesi europei all’annuncio dell’incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska, previsto per venerdì. Molti giornali locali danno spazio ai dati sul turismo di quest’estate.