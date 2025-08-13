Alla Spezia una donna è stata uccisa dall’ex marito, contro cui era stato emesso un divieto di avvicinamento

Mercoledì alla Spezia una donna di 54 anni è stata accoltellata e uccisa dall’ex marito mentre stava facendo le pulizie in una villa dove lavorava come collaboratrice domestica. L’uomo (57 anni) inizialmente è scappato, ma dopo circa un’ora si è costituito ai carabinieri e ha confessato.

Nei suoi confronti era già stato emesso un divieto di avvicinamento. È misura cautelare che un giudice può disporre su richiesta di un pubblico ministero nei confronti di un indagato per imporgli di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da una persona che lo ha denunciato per stalking o violenze.