In Turchia sono crollati una decina di edifici a causa di un terremoto di magnitudo 6.1

Domenica c’è stato un terremoto di magnitudo 6.1 nella provincia turca di Balikesir, nell’ovest del paese. Sono crollati una decina di edifici, tra cui alcune abitazioni e una moschea: al momento non ci sono notizie di morti ma almeno quattro persone sono state portate in ospedale – nessuna in condizioni critiche – e almeno una è intrappolata nelle macerie di un edificio. Le operazioni per soccorrerla sono ancora in corso. L’epicentro del terremoto è stato a Sindirgi, ma le scosse sono state sentite in varie città nell’ovest della Turchia, tra cui Istanbul, che si trova a oltre 300 chilometri di distanza.

In Turchia ci sono diverse zone ad alto rischio sismico: a febbraio del 2023 un disastroso terremoto causò oltre 50 mila morti e distrusse intere città nelle regioni meridionali. Quel terremoto fu di magnitudo 7.7 e causò danni in dieci province turche, oltre che nel nord della Siria, con decine di repliche (cioè i successivi eventi sismici di entità inferiore), la più forte di magnitudo 6.7. I feriti furono oltre 100.000, i morti 53.537 in Turchia e 5.951 in Siria.