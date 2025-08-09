Weekly Beasts

Questa settimana a St. James’s Park, uno dei parchi reali di Londra, sono stati fotografati tre degli oltre quaranta pellicani che vivono nei dintorni del lago del parco. Uno di loro sta per afferrare un pesce lanciatogli da un membro del personale e sotto il becco spalancato si vede bene la grande sacca golare che caratterizza i pellicani. Sempre a Londra, c’è la fotografia dell’incursione di una volpe durante una partita di cricket; poi un cerambice muschiato a Tallinn, un’anguilla che emerge da un banco corallino a Vanuatu e per finire un gibbone domestico che viene nutrito con un biberon da un’addetta del centro di recupero per gibboni di Raub, in Malaysia.