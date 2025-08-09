Le elezioni regionali in Calabria saranno il 5 e il 6 ottobre, ha detto il vice presidente della Regione Filippo Pietropaolo. Sono state convocate dopo che il presidente Roberto Occhiuto si era dimesso per via dell’inchiesta per corruzione in cui è indagato da circa un mese e mezzo. Occhiuto si ricandiderà, lo aveva detto contestualmente all’annuncio delle dimissioni. In quell’occasione aveva giustificato le dimissioni col fatto che con l’apertura delle indagini era diventato impossibile proseguire concretamente con l’amministrazione.

Occhiuto, ex capogruppo di Forza Italia alla Camera, era stato eletto nel 2021 e avrebbe terminato il proprio mandato nel 2026. È indagato dalla procura di Catanzaro per un caso in cui sono coinvolti anche l’amministratore unico di Ferrovie della Calabria, Ernesto Ferraro, e Paolo Posteraro, in passato socio in affari di Occhiuto e oggi capo della segreteria della sottosegretaria ai Rapporti con il parlamento, Matilde Siracusano, che di Occhiuto è anche la compagna.