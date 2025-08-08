La 15enne italiana Kelly Doualla ha vinto la finale dei 100 metri agli Europei under 20 di atletica
Kelly Doualla ha vinto la finale dei 100 metri agli Europei under 20 di atletica a Tampere, in Finlandia. L’atleta italiana ha 15 anni e a luglio aveva già battuto il record europeo under 18 correndo i 100 metri in 11,21 secondi: nella finale di venerdì sera ci ha messo 11,22 secondi. È la più giovane atleta a vincere gli Europei under 20 su questa distanza.
