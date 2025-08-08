In 100 chiese italiane si potranno fare le offerte pagando con la carta di credito

Un progetto in collaborazione tra Banco BPM, Numia, società specializzata in pagamenti digitali, e la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) prevede che entro la fine dell’anno in cento chiese italiane saranno installati totem con cui i fedeli potranno fare le offerte con le carte di pagamento. Il progetto si chiama “100 totem in 100 chiese”, ed è stato avviato già da qualche mese, con l’installazione sperimentale di alcuni punti simbolici, con grandi afflussi di fedeli e turisti: la basilica di Sant’Ambrogio a Milano e la basilica di San Francesco ad Assisi. Ce n’è uno anche all’infopoint del Giubileo in Vaticano, a Roma.

È un cambiamento notevole perché finora in chiesa le offerte si facevano praticamente solo con banconote o monete, inserite in cassette o nel consueto cestino che viene fatto passare durante le messe. Durante la pandemia alcune chiese, perlopiù al Nord, avevano introdotto la possibilità di donare con i pagamenti digitali, ma il cambiamento era rimasto limitato. Le chiese interessate dal progetto sono in tutta Italia.

