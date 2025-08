La Spagna non comprerà nuovi aerei da guerra statunitensi F-35, secondo El País

Il governo spagnolo ha accantonato il progetto di acquistare una nuova flotta di aerei da combattimento F-35, secondo quanto riportato dal País, che cita fonti di governo. Gli F-35 sono tra i più noti e utilizzati aerei da combattimenti al mondo e sono prodotti dall’azienda statunitense Lockheed Martin.

Il governo spagnolo aveva avviato una trattativa con l’azienda statunitense Lockheed Martin per l’acquisto degli aerei, e nel 2023 il ministero della Difesa aveva messo in conto di spendere circa 6,25 miliardi di euro per rimpiazzare alcuni aerei che aveva in uso. Secondo Janes, una rivista specializzata sul settore della difesa, l’ordine di acquisto spagnolo si aggirava intorno ai 50 aerei.

Secondo le fonti sentite dal País, il governo spagnolo ha rinunciato a comprare armi dalla azienda statunitense perché l’acquisto sarebbe stato incompatibile con l’impegno di investire la maggior parte dei propri fondi per la difesa nel territorio europeo. La Spagna è stato l’unico paese membro della NATO che ha scelto di non aderire al recente accordo sull’aumento delle spese militari dal 2 per cento del PIL al 5 per cento.

– Leggi anche: Quanto è concreto l’aumento della spesa militare della NATO?