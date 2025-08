Da settembre gli abbonamenti di Spotify costeranno di più

La piattaforma di streaming musicale Spotify ha annunciato un aumento dei prezzo degli abbonamenti mensili per gli utenti registrati in una serie di paesi del mondo, tra cui l’Italia: da settembre l’abbonamento individuale passerà da 10,99 a 11,99 euro al mese, quello per gli studenti da 5,99 a 6,49, quello Duo (per due persone) da 14,99 a 16,99 e quello Family da 17,99 a 20,99 euro al mese. Spotify ha aggiunto che chi ha un abbonamento riceverà una mail con i dettagli sulle modifiche il mese prossimo.

Spotify sta cercando da tempo di aumentare i propri profitti, inferiori alle aspettative nonostante sia una piattaforma di streaming musicale estremamente popolare e utilizzata. Lo ha fatto ampliando la propria offerta con nuovi tipi di contenuti – audiolibri, video e potenziamento del funzionamento delle playlist attraverso l’intelligenza artificiale, tra le altre cose – e, ora, cercando di monetizzare questi sforzi con un aumento del prezzo degli abbonamenti.