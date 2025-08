Altri due carabinieri sono indagati per depistaggio nell’inchiesta per la morte di Ramy Elgaml

Altri due carabinieri sono indagati nel filone d’inchiesta per depistaggio sulla morte di Ramy Elgaml, il 19enne di origine egiziana che a fine novembre era morto dopo essere caduto dal motorino su cui viaggiava con un amico, durante un inseguimento a Milano. Ora i carabinieri indagati nell’inchiesta sul depistaggio sono quattro in totale. Il processo non è ancora iniziato.

I due carabinieri sono accusati di aver fatto cancellare un video ripreso da un testimone in cui si vedeva il momento della caduta di Elgaml: è rilevante perché una delle ipotesi fatte fin da subito sulla caduta è che fosse stata causata da un urto tra l’auto dei carabinieri e il motorino (sull’esistenza dell’urto sono state fatte più perizie, con esiti contrastanti). Gli altri due carabinieri sono indagati per falso in atto pubblico, per aver omesso dal verbale d’arresto l’impatto tra l’auto dei carabinieri e il motorino, e per depistaggio, sempre per aver fatto cancellare il video ripreso dal testimone.