Un uomo è morto cadendo dagli spalti durante l’ultimo concerto degli Oasis a Wembley, a Londra

Un uomo è morto cadendo dagli spalti durante il concerto degli Oasis allo stadio di Wembley, a Londra. La polizia della città ha detto che l’uomo, di circa 40 anni, è stato trovato intorno alle 22:20 di sabato con ferite dovute a una caduta, e dichiarato morto sul posto. Al momento non se ne sa l’identità, né da che altezza di preciso sia caduto. Quello di domenica era l’ultimo di quattro concerti degli Oasis a Londra, nell’ambito del grande e atteso tour per la reunion del gruppo. Nei prossimi giorni suoneranno ancora per tre date a Edimburgo, in Scozia, e poi per due a Dublino, in Irlanda, prima di iniziare un tour del Centro e Nord America.