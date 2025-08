In Brasile la Chiesa cerca fedeli con due suore che ballano e fanno beatbox

Da un paio di mesi due suore brasiliane hanno trovato un’improvvisa e diffusa notorietà grazie a un video in cui una canta e fa beatbox (cioè riproduce suoni e ritmi con la voce) e l’altra balla. Lo spezzone della loro performance su una rete televisiva cattolica è diventato virale su TikTok e altri social, trasformandole in poche settimane in personaggi ricercati dai media brasiliani ed esteri. Le “Irmãs do beatbox” (Sorelle del beatbox) non sono un fenomeno isolato: sempre più spesso la Chiesa cattolica, soprattutto in Brasile, sta provando a contrastare la diminuzione di fedeli cercando l’attenzione dei più giovani sui social, e utilizzando la musica.

Le due suore si chiamano Marizele Rego e Marisa Neves, hanno 46 e 41 anni e fanno parte della congregazione della Copiosa Redenzione, che nel Paranà, nel sud del Brasile, gestisce alcuni centri di riabilitazione dalla dipendenza da droghe. Ne fanno parte 80 suore e 35 frati: nelle molte interviste concesse dopo che il loro video è diventato virale, Rego e Neves hanno raccontato di utilizzare spesso la musica per avvicinarsi agli ospiti dei loro centri, con cui altrimenti avrebbero pochi punti di contatto. All’interno della congregazione erano già diventate piuttosto popolari, motivo per cui era stato loro affidato il compito di occuparsi degli incontri in cui l’ordine cerca di convincere altre donne a diventare suore.

Per rispondere alla crisi delle vocazioni avevano quindi composto una canzone, chiamata appunto “Vocation”, che hanno presentato anche in un talk show su una tv della Chiesa cattolica locale: appena Rego ha iniziato a cantare, Neves si è messa a ballare, presto seguita dai due conduttori. Un estratto da 30 secondi è stato visto più di 30 milioni di volte solo su TikTok, le due suore hanno ripetuto lo show in vari programmi televisivi brasiliani e poi hanno anche registrato la canzone e un video. Secondo Rego il successo mondiale è stato merito «dell’algoritmo, ma anche dello Spirito Santo, per cui siamo diventate uno strumento per rompere barriere».

Il Brasile è il paese al mondo con più cattolici, con circa 100 milioni di fedeli (seguono Messico e Filippine), ma negli ultimi 30 anni la percentuale di brasiliani che hanno più di 10 anni che si definisce cattolica è scesa in modo considerevole, passando da circa il 90 per cento del 1980 al 65 per cento del 2010 e al 57 per cento del 2022. Sono in forte crescita invece le chiese evangeliche, soprattutto fra i giovani, e grazie anche a una presenza online molto forte.

Da qualche anno la Chiesa cattolica brasiliana è quindi molto più presente online e sfrutta molto la musica per avvicinare nuovi potenziali fedeli: ci sono preti cantanti, altri che organizzano dei veri e propri musical, e sempre più influencer e cantanti pop a tema religioso-cattolico. A gennaio c’è stato anche un dj set cattolico sotto la statua del Cristo Redentore a Rio de Janeiro. La notorietà delle due suore si aggiunge a questo filone ed è stata commentata anche dall’attrice Whoopi Goldberg, che impersonò una suora cantante in un film di grande successo negli anni Novanta, Sister Act.