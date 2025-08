Sono tutti morti i minatori intrappolati da giovedì in una miniera crollata in Cile

Tutti e cinque i minatori intrappolati da giovedì in una miniera collassata in Cile sono morti: uno di loro era stato già trovato sabato, mentre gli altri quattro erano dati per dispersi, e i soccorritori stavano cercando di recuperarli vivi. La miniera si chiama El Teniente, si trova circa 70 chilometri a sud est della capitale Santiago ed è la più grande miniera di rame sotterranea al mondo. Alcuni tunnel della miniera erano collassati a causa di un terremoto di magnitudo 4.2.