Nella miniera di El Teniente, in Cile, un minatore è morto e quattro sono dispersi a causa di un terremoto

Da giovedì in Cile sono in corso operazioni di soccorso a El Teniente, la miniera di rame sotterranea più grande del mondo, circa 70 chilometri a sud est della capitale Santiago. Alcuni tunnel sotterranei della miniera sono collassati a causa di un terremoto di magnitudo 4.2. Dei cinque minatori dispersi, sabato uno è stato trovato morto: degli altri non si hanno notizie. Già giovedì un’altra persona era stata trovata morta subito dopo il terremoto.

I soccorsi stanno usando dei macchinari per scavare e liberare l’accesso ai tunnel rimasti bloccati: la società pubblica Codelco, proprietaria della miniera, ha detto che gli scavi procedono di circa 15/20 metri ogni ora.