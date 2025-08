In Ucraina un parlamentare e alcuni funzionari sono stati arrestati per corruzione

Il 2 agosto diversi funzionari pubblici, tra i quali un parlamentare, sono stati arrestati in Ucraina per corruzione. Secondo l’accusa, avrebbero ottenuto dei soldi nell’ambito dell’assegnazione di appalti per acquistare droni e dispositivi elettronici militari. Secondo l’Ukrainska Pravda, uno dei principali giornali ucraini, il parlamentare arrestato sarebbe Oleksii Kuznetsov, un membro dello stesso partito del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Zelensky ha scritto su X che gli arresti sono stati effettuati sulla base di un rapporto dell’agenzia nazionale anticorruzione (Nabu) e della procura specializzata anticorruzione (Sapo), le due principali agenzie anticorruzione del paese.

La settimana scorsa migliaia di persone avevano protestato contro un disegno di legge firmato da Zelensky e approvato dal parlamento che eliminava l’autonomia di queste agenzie anticorruzione. Dopo le proteste Zelensky aveva cambiato idea, e fatto approvare dal parlamento una nuova legge che ne ha ripristinato l’autonomia. Nel suo post su X, Zelensky ha scritto che l’indipendenza delle due agenzie è importante per lottare contro la corruzione, e ha sottolineato che la nuova legge attribuisce loro «tutti gli strumenti necessari» per farlo.