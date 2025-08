Weekly Beasts

Nella raccolta animalesca di questa settimana c’è la fotografia di un branco di gnu nella riserva faunistica di Masai Mara, in Kenya: si trovano lungo il fiume Mara, che si apprestano ad attraversare, e uno degli gnu è sul ciglio del dirupo che scende verso il fiume con il muso rivolto verso un airone, come se stessero comunicando. Poi c’è un dromedario con una protesi a una zampa in Pakistan, maiali in una fattoria allagata a Taiwan, capre su un albero in Marocco e infine bufali d’acqua…imbufaliti.