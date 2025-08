In un’altra isola dei Caraibi è stata dichiarata incostituzionale la legge che vieta il sesso tra uomini

La Corte suprema dei Caraibi orientali ha dichiarato incostituzionale la legge di Santa Lucia (un’isola di 180mila abitanti nelle Piccole Antille) che vieta il sesso tra uomini. La legge in questione risale al periodo in cui l’isola era una colonia britannica, e prevede fino a dieci anni di carcere. Pur non essendo applicata, secondo le associazioni per i diritti delle persone LGBTQ che hanno portato avanti il ricorso costituiva una «violazione dei diritti umani e alimentava ulteriori atti di discriminazione».

Nelle isole dei Caraibi la lotta delle associazioni per l’annullamento di questa legge era cominciata anni fa: nel 2022 era stata dichiarata incostituzionale a Barbados, Antigua e Barbuda, Saint Kitts e Nevis, e l’anno scorso era successo lo stesso a Dominica.