Il Portogallo ha annunciato un’allerta di cinque giorni per il rischio di incendi in tutto il paese

Dalla mezzanotte di domenica in tutto il Portogallo entrerà in vigore un’allerta per il rischio di incendi, a causa delle temperature elevate e della bassa umidità che si prevedono per i prossimi giorni. La ministra Maria Lúcia Amaral, che si occupa dell’amministrazione interna, ha detto che l’allerta durerà almeno fino alla mezzanotte di giovedì 7 agosto, e che comporterà misure preventive per limitare i possibili danni. Tra le altre cose sarà vietato frequentare le aree boschive, non si potranno accendere fuochi, anche qualora precedentemente autorizzati, e non si potrà svolgere attività che prevedono l’uso di macchinari nelle aree rurali. Sarà inoltre vietato usare fuochi d’artificio e altri dispositivi pirotecnici.

Si prevede che nei prossimi giorni su diverse aree della penisola iberica ci saranno temperature più alte della media. Nelle zone interne della valle dell’Alentejo, in quella del Tago e quella del Duero si potranno raggiungere massime di 44 °C. Venerdì a causa degli incendi in corso nella zona di Ponte da Barca, nel nord del Portogallo, decine di persone erano state evacuate e almeno 19 ferite.