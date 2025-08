Sono stati rubati e pubblicati moltissimi dati di Acea, l’azienda che distribuisce acqua ed elettricità a Roma

Il gruppo di criminali informatici chiamato WorldLeaks ha pubblicato 2,9 terabyte di dati rubati ad Acea, la grande società che si occupa della distribuzione di acqua, energia elettrica e gestione dei rifiuti nel territorio di Roma. La notizia è stata data da ransomNews.

La pubblicazione dei dati è avvenuta alla scadenza dell’ultimatum imposto dal gruppo criminale, fissata il 29 luglio. Nei giorni precedenti il gruppo era riuscito a entrare nei sistemi informatici dell’azienda e a bloccare i dati, chiedendo poi un riscatto in cambio dello sblocco. Si tratta di un tipico attacco ransomware, cioè fatto con un software che rende inaccessibili i dati, solitamente con la minaccia che le informazioni vengano diffuse online, come poi è avvenuto in questo caso. Secondo l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) nei primi quattro mesi del 2025 gli attacchi di questo tipo sono aumentati del 64 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024.

Non è chiaro quanti soldi siano stati chiesti all’azienda né cosa contengano i dati diffusi alla scadenza dell’ultimatum. Acea ha spiegato in una nota che l’attacco non ha interessato i servizi erogati a cittadini e imprese.