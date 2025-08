Anche l’Italia paracaduterà cibo e beni essenziali nella Striscia di Gaza

Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha detto che anche l’Italia manderà aiuti umanitari nella Striscia di Gaza tramite lanci aerei. Nei giorni scorsi anche Germania, Francia, Regno Unito e Spagna avevano annunciato che avrebbero organizzato un ponte aereo per paracadutare cibo e altri beni essenziali nella Striscia, con la collaborazione della Giordania. Tajani ha detto che gli aiuti italiani verranno mandati nei prossimi giorni, senza specificare quando di preciso. Ha detto anche che l’Italia sta lavorando a un piano per evacuare alcuni bambini palestinesi malati nelle prossime settimane: compresi gli adulti che li accompagneranno, saranno 50 persone in tutto.