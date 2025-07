È stato estradato in Italia uno dei responsabili della strage di Corinaldo, evaso all’inizio di luglio e poi fermato in Spagna

È stato estradato in Italia Andrea Cavallari, uno dei sei uomini condannati per la strage del 2018 nella Lanterna Azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona. Era stato fermato lo scorso 17 luglio a Lloret de Mar, sulla costa orientale spagnola, dove era scappato a inizio mese approfittando di un permesso di uscita per discutere la tesi di laurea. Cavallari è infatti detenuto nel carcere della Dozza di Bologna, dove sta scontando una pena di 11 anni e 10 mesi per aver usato dello spray urticante per derubare le persone tra il pubblico di un concerto di Sfera Ebbasta: l’azione provocò il panico e sei persone (tra cui cinque minorenni e una donna di 39 anni) morirono nella calca, e molte furono ferite. Adesso sarà portato temporaneamente nel carcere di Civitavecchia.