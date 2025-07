Alla fine Donte DiVincenzo non giocherà gli Europei di basket con l’Italia

Il cestista Donte DiVincenzo ha annunciato che non giocherà con l’Italia agli Europei di basket che inizieranno il 27 agosto. In un videomessaggio durante una conferenza stampa organizzata dalla Nazionale ha detto di dover rinunciare al torneo per un «problema fisico» non meglio specificato. La sua convocazione era molto attesa, perché gioca con una discreta continuità in NBA, il campionato di basket nordamericano e il più competitivo al mondo, e per questo si pensava che potesse migliorare molto il livello della Nazionale; DiVincenzo è nato e cresciuto negli Stati Uniti, ma ha origini italiane e due settimane fa era riuscito a ottenere la cittadinanza italiana, che gli serviva per essere convocato.

La notizia è abbastanza inaspettata: lui stesso aveva dichiarato più volte di voler giocare nell’Italia, essendo molto legato alle sue origini (uno dei suoi soprannomi negli Stati Uniti è proprio “Big Ragù”) e il 18 luglio era stato inserito nella lista preliminare dalla Nazionale in vista degli Europei. Prima di lui, nel 2023 la Nazionale italiana di basket aveva provato a convocare un altro giocatore di NBA, Paolo Banchero, in vista dei Mondiali di quell’anno e soprattutto delle Olimpiadi del 2024. Banchero aveva ribadito più volte le sue intenzioni di giocare per l’Italia e aveva la cittadinanza italiana già dal 2020, ma aveva infine rinunciato, scegliendo di giocare per gli Stati Uniti. DiVincenzo ha detto invece di voler, prima o poi, giocare con l’Italia, e anche l’allenatore Gianmarco Pozzecco lo ha confermato.

Donte DiVincenzo ha 28 anni e gioca in NBA dal 2018. Da allora ha giocato in tante squadre diverse, quasi sempre da guardia tiratrice, un ruolo in cui bisogna essere bravi a fare tanti punti tirando soprattutto da fuori area. Per ora la migliore stagione della sua carriera è stata quella del 2023-2024 con i New York Knicks. Dalla scorsa stagione, invece, gioca con i Minnesota Timberwolves, con i quali gioca in media 25 minuti a partita (un buon numero, in NBA).