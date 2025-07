Un attacco informatico ha colpito un’app usata da donne per recensire uomini con cui escono, mettendo a rischio migliaia di profili

Negli Stati Uniti un’applicazione molto diffusa che permette alle donne di fare alcune verifiche sugli uomini con cui escono per tutelare la propria sicurezza ha subìto due grossi attacchi informatici nel giro di pochi giorni. L’app si chiama Tea e permette alle utenti di chiedere alle altre un riscontro sugli uomini conosciuti sulle app di dating, commentare in modo anonimo il loro profilo, verificare l’assenza di precedenti penali e usare uno strumento di ricerca di immagini inversa per assicurarsi di non essere vittime di “catfishing”, cioè di un inganno da parte di una persona che usa account falsi spacciandosi per qualcun altro.

A causa degli attacchi informatici sono state diffuse online 72mila immagini, tra cui selfie ma anche documenti personali usati per l’iscrizione, messaggi privati dal contenuto sensibile e numeri di telefono. Alcuni utenti su 4chan – un forum frequentato soprattutto da uomini e noto per i contenuti violenti, misogini e razzisti – hanno intercettato le foto e le hanno rese disponibili per il download. Sul forum sono nate anche conversazioni in cui le utenti vengono ridicolizzate o classificate in base alla bellezza. L’app – oggetto di un dibattito sul bilanciamento tra la necessità di sicurezza delle donne e il diritto alla privacy degli uomini – è stata fondata nel 2023, ma nelle ultime settimane ha visto un considerevole aumento dei download: negli Stati Uniti dice di aver raggiunto 1,6 milioni di utenti. In Italia non è disponibile.