Simona Quadarella e Thomas Ceccon hanno vinto l’argento nei 1500 metri stile libero e nei 100 metri dorso ai Mondiali di nuoto

Nelle finali di oggi ai Mondiali di nuoto di Singapore gli italiani Simona Quadarella e Thomas Ceccon hanno vinto la medaglia d’argento nelle rispettive gare: i 1500 metri stile libero e i 100 metri dorso. Ai Mondiali di nuoto l’Italia ha vinto finora 15 medaglie, la maggior parte delle quali d’argento e per ora ancora nessuna d’oro.

Quadarella ha 26 anni e ha completato la sua gara in 15 minuti, 31 secondi e 79 centesimi. Ha fatto il nuovo record europeo sui 1500 metri femminili, migliorando di quasi dieci secondi il precedente. Ha fatto inoltre il 12esimo miglior tempo di sempre sulla distanza; gli altri 25 sono tutti di Katie Ledecky, che ha vinto l’oro come previsto.

Ceccon ha 24 anni e nella finale dei 100 metri dorso è arrivato secondo, per soli 5 centesimi, dietro al sudafricano Pieter Coetze. Dal 2022 Ceccon è detentore del record mondiale nei 100 metri dorso e oltre a diverse medaglie ai Mondiali, sia in vasca lunga che in vasca corta, ha vinto quattro medaglie olimpiche: un argento e un bronzo nel 2021 a Tokyo, e un bronzo e un oro (proprio nei 100 metri dorso) alle Olimpiadi del 2024 a Parigi.

Lunedì 28 luglio Ceccon aveva vinto la medaglia di bronzo nei 50 metri farfalla. Poco prima, sempre lunedì, l’italiano Nicolò Martinenghi aveva ottenuto l’argento nei 100 metri rana.