È morto Raffaele Fiore, ex componente delle Brigate Rosse che partecipò al rapimento di Aldo Moro

È morto Raffaele Fiore, ex componente del gruppo terroristico extraparlamentare di estrema sinistra delle Brigate Rosse (BR) che partecipò tra le altre cose al rapimento dell’allora presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, nel 1978. Aveva 71 anni.

Fiore era nato a Bari il 7 maggio 1954 ed è morto ieri, 28 luglio, secondo quanto riferito dal suo avvocato all’ANSA. Il 16 marzo del 1978 insieme a Valerio Morucci, Franco Bonisoli e Prospero Gallinari attaccò l’auto di Moro e la sua scorta, che ogni giorno alla stessa ora passava tra via Fani e via Stresa, a Roma. Moro venne ucciso dalle BR dopo 55 giorni di prigionia, mentre i cinque membri della sua scorta furono uccisi durante l’agguato in via Fani.

Fiore venne arrestato a Torino nel 1979 e fu poi condannato all’ergastolo nel primo processo per il sequestro e l’omicidio di Moro. Dal 1997 aveva ottenuto la libertà condizionale, un istituto giuridico che permette di scontare la parte restante di pena fuori dal carcere in libertà vigilata, a certe condizioni. Lavorava in una cooperativa sociale.