C’è un incendio vicino all’aeroporto di Catania: i voli sono sospesi

La società che gestisce l’aeroporto di Catania, in Sicilia, ha fatto sapere che nel tardo pomeriggio di martedì sono stati sospesi i voli a causa di un incendio che si è sviluppato lì vicino. L’incendio non riguarda direttamente lo scalo ma il fumo e la vicinanza hanno comunque imposto la sospensione temporanea dei voli per questioni di sicurezza. Non si sa per ora da cosa sia stato causato, né quanto sia esteso: è ancora in corso l’intervento dei vigili del fuoco.