A settembre in Siria ci saranno le prime elezioni parlamentari dalla fine del regime di Assad

Il capo della commissione elettorale della Siria ha detto che a settembre nel paese ci saranno elezioni per scegliere i membri del parlamento: si terranno tra il 15 e il 20 settembre e saranno le prime dalla fine del regime di Bashar al Assad, fuggito dal paese a dicembre dopo essere stato deposto da una rapidissima avanzata di ribelli.

Da allora il paese è governato da Ahmed al Sharaa, autoproclamatosi presidente ad interim, che all’inizio di dicembre del 2024 era il comandante di Hayat Tahrir al Sham, un gruppo di insorti islamisti assediato dall’esercito di Assad in un’enclave nel nord della Siria. Come tutti i leader usava un nome di battaglia, il suo all’epoca era Abu Muhammad al Jolani. In base alla Costituzione provvisoria approvata a marzo dal nuovo governo, dei 210 membri del parlamento 140 saranno scelti dai cittadini alle elezioni e i restanti 70 saranno nominati direttamente dal presidente.

