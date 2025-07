L’Italia ha vinto l’oro nella sciabola maschile a squadre ai Mondiali di scherma

L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nella sciabola maschile a squadre ai Mondiali di scherma in corso a Tbilisi, in Georgia. La squadra italiana composta da Matteo Neri, Michele Gallo, Luca Curatoli e Pietro Torre ha vinto contro l’Ungheria 45-37. Nei quarti di finale e in semifinale l’Italia aveva vinto 45-28 contro la Polonia e 45-36 contro il Giappone.

La sciabola è l’arma della scherma che permette di colpire l’avversario dalla vita in su, anche braccia e testa, ed è quella con cui si può fare punto anche colpendo di taglio, cioè con qualsiasi parte della lama. Sono elementi che rendono molto dinamici i duelli e assai varie le possibilità di attacco.

Quella vinta nella sciabola maschile a squadre è la sesta medaglia per la nazionale italiana in questi Mondiali, e la seconda d’oro dopo quella vinta sabato 26 luglio nel fioretto maschile a squadre. Sempre lunedì l’Italia ha vinto un bronzo nel fioretto femminile a squadre con Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino e Alice Volpi.