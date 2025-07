L’Italia maschile ha vinto l’oro nel fioretto a squadre ai Mondiali di scherma

L’Italia maschile ha vinto la medaglia d’oro nel fioretto a squadre ai Mondiali di scherma che si stanno tenendo a Tbilisi, in Georgia. In una finale tesa ed equilibrata ha battuto 43-42 gli Stati Uniti, dopo che aveva ottenuto tre vittorie agevoli agli ottavi (45-20 contro Singapore), ai quarti (45-31 contro la Polonia) e in semifinale (45-30 contro la Francia).

La squadra è composta da Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini, gli stessi quattro che lo scorso anno alle Olimpiadi di Parigi avevano vinto la medaglia d’argento, e che agli Europei di Genova lo scorso giugno hanno vinto l’oro. È la quarta medaglia per la nazionale italiana in questi Mondiali, la prima d’oro dopo tre bronzi.