Weekly Beasts

Tra le fotografie di animali di questa settimana c’è quella di un avvoltoio testagialla minore, nato tre settimane fa allo zoo di Praga, mentre mangia accanto a un pupazzo con le sembianze di un individuo adulto. Negli zoo e nei centri di recupero questi pupazzi vengono utilizzati per incoraggiare comportamenti naturali nei cuccioli: alcune specie, come gli avvoltoi, apprendono attraverso l’osservazione e l’interazione con i genitori (reali o simulati) e accettano così più facilmente il cibo. Poi ci sono fotografie di altri cuccioli: di foca, di elefante africano e di ligre, un incrocio tra un leone e una tigre. Per finire: una megattera che salta fuori dall’acqua nella baia di Guanabara, vicino a Rio de Janeiro.