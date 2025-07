L’Italia femminile di pallavolo è in finale di Nations League, dopo aver vinto la 28esima partita di fila

L’Italia femminile di pallavolo ha battuto 3-0 la Polonia nella semifinale della Volleyball Nations League, qualificandosi per la finale grazie a una vittoria piuttosto netta (i tre set sono finiti 25-18, 25-16, 25-14). Come quasi sempre le capita, la nazionale allenata da Julio Velasco è stata superiore alle avversarie soprattutto da metà set in poi, difendendo e murando con eccezionale costanza e attaccando con sempre maggior efficacia.

La Nations League è un torneo a cui partecipano le 18 migliori nazionali al mondo, e precede i Mondiali che si giocheranno dal 22 agosto al 7 settembre. L’Italia finora ha vinto tutte e 14 le partite giocate nel torneo e in finale, domenica alle 20, affronterà la vincente di Brasile-Giappone (che giocano sabato sera alle 20). In totale sono diventate 28 le vittorie consecutive dell’Italia, che non perde da oltre un anno e nel frattempo ha vinto la Nations League dell’anno scorso e soprattutto le Olimpiadi.

La fase finale della Nations League si sta tenendo in Polonia, e l’avversaria dell’Italia giocava quindi in casa, ma il sostegno del pubblico locale non le è bastato. Anche nei quarti di finale l’Italia aveva vinto per 3 set a 0, contro gli Stati Uniti. Nella prima fase del torneo, Velasco aveva alternato varie giocatrici, facendo esordire alcune giovani promettenti, mentre in queste partite ha fatto giocare la formazione titolare, cioè la stessa delle Olimpiadi con l’eccezione di Alice Degradi al posto di Caterina Bosetti.

