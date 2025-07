In Honduras le mascherine sono di nuovo obbligatorie per limitare la circolazione del Covid

Cinque anni dopo la pandemia da coronavirus, in Honduras sono state reintrodotte alcune misure di contenimento delle infezioni, considerate in crescita: in particolare da giovedì è obbligatorio indossare le mascherine in ospedali, aeroporti, centri commerciali, banche, scuole, sui mezzi di trasporto pubblico e in tutti gli altri luoghi chiusi e affollati. Il ministero della Salute del paese centroamericano ha preso questa decisione dopo che sono morte due persone contagiate da una variante del coronavirus portando a sei il numero dei morti nel 2025. Altre cinque persone sono attualmente ricoverate in condizioni gravi e in totale sono stati registrati 654 casi dall’inizio dell’anno, contro i 596 dello stesso periodo del 2024. Il governo dell’Honduras ha anche invitato la popolazione a riprendere le vaccinazioni e ha istituito il lavoro da remoto obbligatorio per molti uffici statali.