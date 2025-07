Celebripost

Pamela Anderson è stata una delle attrici più fotografate di questa settimana e la presenza senza trucco alle prime europee del suo ultimo film, Una pallottola spuntata, consolida ancora una volta il suo rinnovamento di immagine degli ultimi anni. Sempre in tema di volti noti degli anni Novanta e Duemila ci sono Katie Holmes e Joshua Jackson, insieme sul set di Happy Hours, nuovo film diretto dalla stessa Holmes che li vedrà protagonisti; Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis, insieme per Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo; e Anne Hathaway sul set di Il diavolo veste Prada 2. Per finire con Sam Rockwell e Leslie Bibb, Tim Burton, Ambra Angiolini e alcuni dei protagonisti di I Fantastici Quattro – Gli inizi, ancora in giro a promuovere il film.