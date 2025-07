C’è stata una grossa esplosione a Idlib, nel nord della Siria: ci sono almeno 5 morti e 63 feriti

C’è stata una grossa esplosione in una zona rurale vicino a Idlib, nel nord della Siria: fonti locali hanno detto all’agenzia di stampa turca Anadolu che sono morte almeno cinque persone e 63 sono rimaste ferite. Sempre secondo Anadolu l’esplosione si sarebbe verificata in un deposito di armi, per cause ancora sconosciute. Dopo il primo scoppio ci sono state diverse esplosioni secondarie.

La provincia di Idlib è la base del potere di Hayat Tahrir al Sham, il gruppo armato da cui proviene Ahmed al Sharaa, l’attuale leader della Siria. Per anni è stata controllata dal gruppo e assediata dalle forze del regime di Bashar al Assad, deposto lo scorso dicembre.

