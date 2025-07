Bryan Kohberger è stato condannato al carcere a vita per il noto omicidio dei quattro studenti universitari in Idaho, negli Stati Uniti

Bryan Kohberger è stato condannato all’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale per ognuna delle persone, quattro studenti universitari, che ha ucciso a coltellate nella casa in cui tre di loro vivevano insieme ad altre due coinquiline. All’epoca Kohberger aveva 28 anni ed era un dottorando in criminologia in una vicina università: le autorità non hanno mai scoperto il movente, e Kohberger, nonostante si sia dichiarato colpevole, non lo ha mai fornito. Il giudice ha condannato Kohberger anche a 10 anni per effrazione e a pagare 270mila dollari tra multe e spese legali.

Anche a causa dell’apparente assenza di movente, il caso ricevette molta attenzione, e portò migliaia di persone a mobilitarsi personalmente in una specie di caccia collettiva all’assassino, con conseguenze problematiche.