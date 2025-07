È morto a 54 anni l’attore statunitense Malcolm-Jamal Warner, che interpretava il figlio di Bill Cosby nella serie tv “I Robinson”

L’attore statunitense Malcolm-Jamal Warner, noto soprattutto per il ruolo di Theo Robinson nella serie tv degli anni Settanta I Robinson, è morto a 54 anni. La polizia del Costa Rica, dove si trovava in vacanza con la famiglia, ha detto che è annegato mentre stava nuotando in mare.

Warner iniziò a recitare a nove anni, nel 1983, con un ruolo nella serie Saranno famosi. Il personaggio a cui però è rimasto maggiormente associato è quello che interpretò fra il 1984 e il 1992 nei Robinson, una serie di enorme successo che parlava della vita quotidiana di una famiglia nera benestante e aveva come protagonista Bill Cosby. Quello interpretato da Warner è l’unico figlio maschio fra i cinque della famiglia al centro della serie (chiamata Robinson nella versione italiana e Huxtable in quella originale). In seguito Warner continuò a recitare in numerose altre serie, con ruoli di minor rilievo.