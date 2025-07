José Adolfo Macías Villamar, detto “Fito”, capo di uno dei più potenti gruppi criminali dell’Ecuador, è stato estradato negli Stati Uniti

Domenica José Adolfo Macías Villamar, noto come “Fito”, capo di uno dei più potenti gruppi criminali dell’Ecuador, è stato estradato negli Stati Uniti dove è accusato di traffico di droga e armi. Nel gennaio del 2024 Villamar era evaso dal carcere di Guayaquil e dopo la sua fuga c’erano state rivolte nelle carceri e grandi violenze in molte città, culminate nell’assalto armato agli studi della televisione pubblica, trasmesso in diretta. Villamar era di nuovo in carcere dalla fine di giugno, dopo essere stato arrestato a Manta, la sua città natale, sulla costa pacifica.

Villamar è considerato il capo della banda criminale Los Choneros, che sotto la sua guida si affermò nel traffico internazionale di cocaina grazie a un’alleanza con il cartello messicano di Sinaloa, uno dei più potenti al mondo.