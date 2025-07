In Bangladesh un aereo militare è precipitato su una scuola, uccidendo almeno 19 persone

Lunedì un aereo militare bangladese è precipitato su una grande scuola di Dacca, la capitale del paese, uccidendo almeno 19 persone e causando un incendio. Altre 50 persone sono state ricoverate per le ustioni. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente, ma si sa che il pilota è tra le persone morte. L’aereo, un F-7 BGI, è caduto sul secondo piano della scuola dove si trovavano alunni di 8-10 anni; le operazioni di soccorso sono state rallentate da una folla di persone che si sono avvicinate al luogo dell’incidente. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando ed è possibile che il numero delle persone morte aumenterà.