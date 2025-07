Almeno 14 persone sono morte in Corea del Sud per le forti piogge degli ultimi giorni

Almeno 14 persone sono morte in Corea del Sud a causa delle forti piogge e inondazioni che hanno colpito varie zone del paese negli ultimi cinque giorni. Le operazioni di soccorso stanno proseguendo, e il numero potrebbe aumentare. Dodici persone risultano disperse. In Corea del Sud a luglio ci sono spesso piogge monsoniche, ma quelle di questi giorni sono di gran lunga più abbondanti del solito.

Le piogge hanno colpito soprattutto la zona intorno alla città meridionale di Sancheong, dove sono morte otto persone e su altre sei non si hanno informazioni. Molte strade ed edifici sono stati allagati o danneggiati, tra cui varie aziende agricole e allevamenti. Ci sono stati grossi danni anche altrove: domenica a Gapyeong, nel nord della paese e vicino alla capitale Seul, una persona è stata uccisa dal crollo dell’abitazione in cui si trovava e un’altra è stata trascinata via da un torrente.