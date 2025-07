Quattro persone sono morte a causa di forti piogge e inondazioni in Corea del Sud

Quattro persone sono morte e oltre mille sono state evacuate a causa delle forti piogge che giovedì hanno causato inondazioni in varie zone della Corea del Sud. Il governo ha alzato l’allerta meteo al livello più alto. Tra i morti c’è un uomo la cui auto è stata schiacciata da un muro crollato per via delle piogge; un altro è stato trovato in un seminterrato allagato e uno è stato trascinato via dalla corrente di un fiume, tutti nella regione centro-occidentale di Chungcheong. Altre persone sono state ferite o si sono sentite male (per esempio con sintomi di ipotermia), non è chiaro quante.

In Corea del Sud a luglio ci sono spesso piogge monsoniche, ma quelle di questi giorni sono di gran lunga più forti della norma. Una delle città più colpite è stata quella di Seosan, nel Chungcheong, circa 120 chilometri a sud della capitale Seul: tra mercoledì e giovedì sono caduti più di 400 millimetri di pioggia in mezza giornata. A Gwangju, nella parte sud-ovest, quasi 90 strade e 40 edifici sono stati sommersi.