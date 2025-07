Molti giornali aprono con l’ennesima strage di persone palestinesi compiuta dall’esercito israeliano intorno a un punto di distribuzione del cibo nella Striscia di Gaza, e diversi giornali danno spazio anche alle relative dichiarazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ieri in un discorso ha detto che violenze di questo tipo creano non solo «un contrasto radicale con le attese dell’umanità», ma anche «una spirale di risentimenti» che poi rischia di portare ad altre violenze. Altri quotidiani invece dedicano l’apertura alle indagini sull’edilizia a Milano, in cui negli scorsi giorni sono risultati coinvolti anche il sindaco Beppe Sala e l’assessore Giancarlo Tancredi.