Almeno 36 palestinesi sono stati uccisi mentre andavano verso un centro di distribuzione del cibo, nel sud della Striscia di Gaza

Sabato, nel sud della Striscia di Gaza, almeno 36 persone palestinesi sono state uccise dall’esercito israeliano mentre stavano andando verso un centro di distribuzione del cibo della Gaza Humanitarian Foundation (GHF), l’organizzazione creata da Israele per controllare la distribuzione del cibo della Striscia. Il numero delle persone uccise è stato diffuso dal ministero della Salute della Striscia e dall’ospedale Nasser di Khan Younis, dove sono state portate anche diverse persone ferite nello stesso contesto.

L’esercito israeliano ha sostenuto di aver sparato dei «colpi di avvertimento» contro delle persone «sospette» che si stavano dirigendo verso le sue truppe e nella direzione di un centro di distribuzione del cibo, che in quel momento era chiuso e che si trovava a circa un chilometro di distanza. Mohammed al Khalidi, un residente della Striscia che si trovava sul luogo, ha detto a Reuters che lui e altre persone stavano andando verso un centro di distribuzione del cibo quando ha visto dei soldati israeliani venire nella loro direzione a borso di jeep e carri armati. Ha detto di aver pensato che si stessero avvicinando per indicare loro come organizzarsi per mettersi in coda per ricevere il cibo, quando i soldati hanno cominciato a sparare.

Nell’ultimo mese e mezzo, cioè da quando la GHF ha cominciato le sue operazioni nella Striscia, più di ottocento persone sono state uccise attorno ai punti in cui venivano distribuiti cibo e altri beni essenziali. Moltissime sono state uccise direttamente dall’esercito israeliano, che spesso dice di avere sparato in aria per tenere lontana la folla o che servano indagini ulteriori per capire che cosa sia successo (cosa che ha detto anche in questo caso).

– Leggi anche: Perché la distribuzione del cibo nella Striscia di Gaza è diventata così pericolosa