La procura ha fatto ricorso in Cassazione contro l’assoluzione di Salvini nel processo Open Arms, saltando l’appello

La procura di Palermo ha fatto ricorso in Corte di Cassazione, il tribunale che rappresenta l’ultimo grado di giudizio, contro la sentenza di primo grado che lo scorso 20 dicembre aveva assolto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini per il caso Open Arms. È una scelta prevista dal Codice di procedura penale ma molto inusuale, dato che quasi sempre le sentenze di primo grado vengono impugnate in appello prima di arrivare in Cassazione.

Secondo la procura, il tribunale di primo grado ha assolto Salvini non perché i fatti sostenuti dall’accusa fossero contestabili, ma perché ha ritenuto che, in base alle leggi italiane e alle convenzioni internazionali, l’Italia non fosse obbligata a far sbarcare nel proprio territorio le persone migranti a bordo della Open Arms. Per l’accusa si tratterebbe quindi di un errore di diritto, cioè di una cattiva interpretazione delle norme. E proprio perché non sono stati messi in discussione i fatti, ma soltanto le regole applicate, la procura ha scelto di fare ricorso direttamente in Cassazione, saltando l’appello.

Nel processo di Cassazione non c’è dibattimento, non si ascoltano testimoni né si esaminano nuove prove: i magistrati studiano i documenti dei processi precedenti, di primo e secondo grado, e controllano la corretta applicazione delle procedure e delle norme. Nel processo d’appello invece vengono riesaminate nel merito le argomentazioni, in alcune situazioni possono essere presentate nuove prove e ascoltati testimoni, e alla fine il giudice può riformulare la sentenza.

Salvini, che all’epoca era ministro dell’Interno, era accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver impedito alla nave della ong spagnola Open Arms di attraccare a Lampedusa nell’agosto del 2019. La nave aveva a bordo 147 persone migranti soccorse nel Mediterraneo.

