È morta anche la quinta persona che era rimasta coinvolta nel grave incidente di martedì sull’autostrada A1

È morta in ospedale anche Silvana Visconti, l’ultima persona sopravvissuta delle cinque che erano rimaste coinvolte nel grave incidente avvenuto martedì alle 14:30 sull’autostrada A1, nel tratto tra Firenze e Bologna, all’interno di una galleria all’altezza di Barberino del Mugello. La donna era stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Careggi, a Firenze, ed era la madre della bambina di 4 anni morta in ospedale il giorno successivo all’incidente.

Le altre tre persone erano morte sul colpo. I cinque, tutti imparentati, viaggiavano sulla stessa auto, che è stata tamponata da un camion dopo essersi bloccata sulla carreggiata per cause ancora in fase di accertamento.