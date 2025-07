61 persone sono morte nell’incendio di un centro commerciale nell’est dell’Iraq

Nella notte fra mercoledì e giovedì c’è stato un grosso incendio in un centro commerciale nella città di Kut, nell’est dell’Iraq: il ministero dell’Interno ha detto che 61 persone sono morte, mentre 45 che si trovavano all’interno quando l’incendio è iniziato sono state soccorse. L’edificio andato a fuoco aveva cinque piani ed era stato inaugurato una settimana prima. Le cause dell’incendio non sono ancora note, ma il governatore della provincia ha detto che i risultati delle indagini preliminari saranno pubblicati entro 48 ore.