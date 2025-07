È stata di nuovo ridotta la pena per Gabriel Natale Hjorth, condannato in concorso per l’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega

La Corte d’Appello di Roma ha ridotto a 10 anni, 11 mesi e 25 giorni di reclusione la pena per Gabriel Natale Hjorth, uno dei due studenti statunitensi condannati per l’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma nel 2019. Hjorth è accusato di concorso in omicidio: era stato condannato a 11 anni e 4 mesi al termine dell’ultimo processo di appello contro di lui, che si era concluso a luglio del 2024. La difesa aveva fatto ricorso, la Corte di Cassazione lo aveva accolto e a marzo del 2025 aveva ordinato un nuovo processo di appello e il ricalcolo della pena.

La sentenza della Corte d’Appello di Roma è l’ultima di molte, e conclude il terzo processo di appello sul caso. Nel 2021 Hjorth era stato condannato in primo grado all’ergastolo insieme all’amico Finnegan Lee Elder, ritenuto l’esecutore materiale dell’omicidio. La pena di entrambi era poi stata ridotta in appello a 22 anni di carcere per Hjorth e 24 anni per Elder. Nel 2023 la Cassazione aveva ordinato un nuovo processo per rivedere la gravità di alcuni dei reati contestati: i due furono di nuovo condannati, ma con pena ridotta in appello, quella contro cui la difesa di Hjorth ha fatto ricorso. Lo scorso novembre Elder è stato condannato in via definitiva a 15 anni e 2 mesi di carcere.

Cerciello Rega fu ucciso a 35 anni nella notte tra il 25 e il 26 luglio del 2019. Elder e Hjorth, che al tempo avevano 18 e 19 anni, avevano cercato di comprare delle droghe illegali a Trastevere rivolgendosi a un intermediario, Sergio Brugiatelli. Questo li portò da un uomo che vendette loro una pasticca di tachipirina, spacciandola per droga. I due rubarono lo zaino di Brugiatelli e proposero uno scambio per avere indietro i soldi che avevano già consegnato: in seguito a una denuncia per il furto dello zaino, all’incontro si presentò Cerciello Rega con un collega, Andrea Varriale, entrambi disarmati e in borghese. Ne seguì uno scontro in cui Elder accoltellò undici volte Cerciello Rega, uccidendolo.