Il presidente dell’Iran Masoud Pezeshkian sarebbe stato ferito da un attacco israeliano il 16 giugno, secondo l’agenzia di stampa “Fars”

Secondo l’agenzia di stampa iraniana Fars, nei 12 giorni di guerra tra Israele e Iran il presidente dell’Iran Masoud Pezeshkian sarebbe stato ferito leggermente da un attacco israeliano. Secondo alcuni funzionari del governo iraniano citati da Fars – che è vicina alle Guardie della rivoluzione, la più potente forza militare del paese – Pezeshkian sarebbe stato ferito a una gamba in un bombardamento compiuto su Teheran da Israele il 16 giugno, quattro giorni dopo l’inizio della guerra.

Pezeshkian sarebbe stato all’interno di un edificio in cui era in corso una riunione del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, organo da lui presieduto. Il bombardamento avrebbe colpito l’entrata e altri punti di accesso all’edificio, ma Pezeshkian e altre persone presenti alla riunione sarebbero riusciti lo stesso a fuggire. Al momento non ci sono state conferme dal governo iraniano e commenti da parte israeliana.